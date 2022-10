Energiesparen: Viele flämische Städte und Gemeinden werden nachts ihre Straßenbeleuchtung ausschalten

Zahlreiche Kommunen im belgischen Bundesland Flandern planen, in den kommenden Wochen ihre Straßenlampen auszuschalten. Dies ist aus einer Befragung der Bürgermeister in Flandern des VRT-Senders Radio 2 ersichtlich. Auf die Fragen der Redaktion antworteten 134 Bürgermeister und 123 von ihnen wollen aus Spargründen die Straßenbeleuchtung in der Nacht ausschalten.