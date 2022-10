Engpass bei Bauteilen: Audi stoppt für einige Tage die Bänder im Brüsseler Werk

Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag werden die Bänder im Brüsseler Audi-Werk angehalten. Grund dafür ist ein Mangel an Bauteilen, wie die frankophone Wirtschaftszeitung L‘Echo am Dienstag meldet. Diese Meldung wurde inzwischen vom Brüsseler Audi-Sprecher Peter D’hoore bestätigt.