Zahlreiche unentdeckte Morde: Mehr Geld für die forensischen Labore

Der flämische Liberale besuchte am Dienstag die Universität Löwen (KU Leuven) und sagte am Rande dieser Visite, dass er 2,2 Mio. € in den Aufbau von zwei spezialisierten forensischen Zentren investieren werden, die genau diesen Mangel beheben sollen.

Die Gerichtsmedizin in Belgien fordert schon lange mehr Mittel und mehr Personal, um Obduktionen und Autopsien von Leichen genauer durchführen zu können und jetzt sollen die entsprechenden Mittel fließen.