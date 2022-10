5 Verhaftungen bei Ermittlungen zur Einfuhr von 5 Tonnen Drogen im Antwerpener Hafen

Die Sektion der belgischen Kriminalpolizei in Antwerpen hat bei Ermittlungen über die Einfuhr von 5.431 Kilogramm Drogen in den Antwerpener Hafen fünf Verdächtige festgenommen. Insgesamt führte die Polizei neun Durchsuchungen in Essen, Hemiksem, Lille, Lokeren, Mortsel, Schelle und Wilrijk durch.