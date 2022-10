“Jedes Schiff ein Kriegsschiff": Professor Holslag warnt vor der Rolle Chinas in den belgischen Häfen

In einem Bericht, den Professor Jonathan Holslag am Mittwoch veröffentlichte, werden die politischen und militärischen Ziele Chinas erläutert. Jedes chinesische Schiff sei ein Kriegsschiff und die Besatzung dieser Schiffe bestehe hauptsächlich aus militärischem Personal, heißt es dort. Am Mittwochabend erläuterte Holslag seinen Bericht in De afspraak: "In China gibt es eine bestimmte Vorschrift, nach der Schiffe nach bestimmten militärischen Standards gebaut werden müssen. Schiffe sind so gebaut, dass sie Panzer transportieren können. Fähren müssen Normen erfüllen, damit sie auch auf hoher See eingesetzt werden können. So können Panzer und amphibische Fahrzeuge im Wasser entladen werden.”



Die beiden größten chinesischen Reedereien, COSCO Shipping und China Merchants, machen keinen Hehl daraus, dass sie ihre Schiffe dieser Art bauen. Sehr viele Reedereien nehmen auch aktiv an Manövern mit der chinesischen Regierungsarmee teil. "Chinas Rhetorik gegenüber Taiwan hat sich in letzter Zeit verschärft. Es ist jedoch schwer vorstellbar, dass eine Militärkampagne auf der Insel mit den traditionellen Marineschiffen durchgeführt wird. China braucht die Handelsmarine, um Truppen dorthin zu bringen. Diese Doktrin ist bereits ausgereift, und die Reedereien erkennen das an.”