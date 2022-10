Gründung des Flämischen Instituts für Menschenrechte wird immer konkreter

Der Gleichstellungsausschuss im flämischen Landesparlament hat am Dienstagabend der Gründung des flämischen Menschenrechtsinstituts (Vlaams Mensenrechtenistituut, VRMI) zugestimmt. Es soll die belgische Bundesbehörde Unia ersetzen, aus der Flandern ausgetreten ist. Die Gründung einer eigenen Menschenrechtsbehörde in Flandern stößt nicht auf Einstimmigkeit. Der flämische Innenminister Bart Somers (flämische Liberale, Open VLD) kritisierte seinerseits, dass Unia keine neuen Diskriminierungen im Bereich des niederländischsprachigen Bildungswesens und des Wohnungswesens in Flandern bearbeiten wolle.