Heftige Kritik an Reaktion der flämischen Parlamentsvorsitzenden zur Kinderbetreuung. Sind PolitikerInnen weltfremd?

"Es gibt viele Zahlen, die das Missverhältnis zwischen Frauen und Männern bei der Kinderbetreuung belegen", sagt Patrizia Zanoni, Professorin an der Fakultät für Sozialwissenschaften (UHasselt) und verweist auf die Zahlen zur Teilzeitarbeit: 2021 arbeiteten 40,2 Prozent der erwerbstätigen Frauen in Teilzeit, verglichen mit 11,6 Prozent der Männer.



"Es hat sich gezeigt, dass Teilzeitarbeit oft in direktem Zusammenhang mit einer Betreuungsaufgabe in der Familie steht", so Zanoni weiter. "Es kommt häufig vor, dass Menschen, die in Teilzeit arbeiten, sich um Angehörige kümmern. Ein Kind, aber das kann auch ein Elternteil oder jemand mit einer Behinderung sein".

"In der Gesellschaft wird bereits darüber gesprochen, die Pflege stärker anzugleichen, insbesondere im Vergleich zu früheren Generationen. Aber die Kluft ist immer noch sehr groß, so dass die Krise in der Kinderbetreuung unverhältnismäßig starke Auswirkungen auf Mütter hat."