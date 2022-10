Kinderkrippenpersonal protestiert: mehr Geld für Kleinkindbetreuung, aber nicht weniger Kinder pro Betreuer

"9 Kinder sind zu viel", lautet die Botschaft des Kinderkrippenpersonals, des am Mittwoch in Leuven, Brüssel und Gent protestierte. Damit ist das Verhältnis in der Kleinkindbetreuung gemeint: Acht bis neun Kinder für einen Mitarbeiter sind zu viel, meinen die Betroffenen. Dabei werden sie von den Oppositionsparteien im flämischen Parlament (Sozialdemokraten von Vooruit, Linksextreme von PVDA und Grüne von Groen) unterstützt.

Minister Benjamin Dalle (Foto unten), der seine erkrankte Kollegin Hilde Crevits für die nächsten vier Wochen vertritt, machte klar, dass ein großer Teil des Geldes in die Verbesserung der Qualität des Sektors fließen wird: bessere Arbeitsbedingungen, bessere Löhne und ein besseres, einfacheres Subventionssystem. Ein Teil des Geldes wird auch in die Verbesserung der Verwaltung und der Kontrolle fließen, wie es auch der Untersuchungsausschuss für Kinderbetreuung gefordert hatte. Darüber hinaus wird auch in zusätzliche Kapazitäten investiert.