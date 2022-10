Mehr Geld für die Gerichtsmedizin in Belgien: Einer von drei Morden bleibt unentdeckt

In Belgien werden jedes Jahr 140 Mordfälle registriert. Darüber hinaus würden jedes Jahr etwa 70 Mordfälle unentdeckt bleiben. Justizminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) will daher 2,25 Millionen Euro in zwei spezialisierte forensische Zentren investieren, um mehr Autopsien durchzuführen und mehr Spezialisten zu beschäftigen.

Nach Ansicht von Wim Van de Voorde, Leiter der Abteilung für Gerichtsmedizin an der UZ Leuven und praktizierender Gerichtsmediziner (Foto unten), bleiben so viele Todesfälle unentdeckt, weil es an Fachleuten mangelt: "Es sollte mehr Spezialisten vor Ort geben, um ungewöhnliche Todesfälle zu untersuchen. Es sind vor allem solche Fälle, die der Justiz entgehen und nicht untersucht werden. Ungewöhnliche Todesfälle sind nicht dasselbe wie verdächtige Todesfälle. Bei einem verdächtigen Tod ist schnell klar, dass es sich nicht um einen natürlichen Tod handelt.