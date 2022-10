Abschaltung des Kernreaktors Doel 2: automatischer Stopp nach Kurzschluss

Gegen 9.45 Uhr kam es zu einem Kurzschluss im Kontrollsystem der Steuerstäbe, wodurch einer der Stäbe sich löste und herunterfiel, heißt es in einer Erklärung von Betreiber Engie-Elektrabel gegenüber VRT NWS. "Daraufhin erfolgte eine automatische Abschaltung." Es handelt sich um einen Zwischenfall im nuklearen Teil des Kernreaktors, aber es habe nie ein Sicherheitsrisiko bestanden, betonte Engie weiter: "Eine automatische Abschaltung bedeutet nur, dass die Sicherheitssysteme richtig arbeiten", so Engie-Sprecherin Hellen Smeets.

Anfang dieser Woche hatte sich auch der Kernreaktor Tihange 3 automatisch abgeschaltet.

Im Rahmen des Atomausstiegs in Belgien war am 23. September der Betrieb des Kernreaktors Doel 3 eingestellt worden. Doel 2 ist einer der kleineren Kernreaktoren, dessen Kapazität etwa halb so groß ist wie die des größeren Reaktors Doel 4 und der Reaktoren in Tihange.