Forscher der Universität Hasselt: Spuren von Ruß bereits beim Fötus in der Lunge und im Gehirn

Bereits vor der Geburt sind Spuren von Luftverschmutzung in den lebenswichtigen Organen von Föten vorhanden. Das geht aus Forschungsergebnissen der Universität Hasselt (Limburg) und der Universität Aberdeen (Schottland) hervor. "Frühere Forschungen haben gezeigt, dass Rußpartikel in allen Trimestern der Schwangerschaft in der Plazenta gefunden werden. Jetzt haben wir festgestellt, dass diese Rußpartikel nicht dort bleiben, sondern in die Organe des Fötus eindringen", erklärt Prof. Tim Nawrot (UHasselt).