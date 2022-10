Gent registriert mehr Meldungen von Opfern von Scheinehen und vorgetäuschten Beziehungen

Im vergangenen Jahr leitete die Behörde 309 Untersuchungen ein. In 27 Fällen wurde der Antrag abgelehnt. Die Zahl der Akten geht zurück (um 20 Prozent in vier Jahren), weil es weniger Anträge gibt, aber proportional nehmen die Fälle zu. Oft klopfen die Betroffenen später erneut bei der Behörde an, um zu melden, dass etwas nicht in Ordnung ist. Im vergangenen Jahr gingen 34 Meldungen in Gent ein, fast die Hälfte mehr wie vor vier Jahren. Der Trend ist nach Angaben des belgischen Ausländeramts auch landesweit zu beobachten. Die Zahl der Akten ist im Jahr 2021 auf 2.000 Akten gestiegen, 400 mehr als im Jahr 2018.