Königspaar besucht Rheinland-Pfalz und bekräftigt die guten Beziehungen zwischen Belgien und Bundesland

König Filip und Königin Mathilde setzen ihren zweitägigen offiziellen Staatsbesuch an Rheinland-Pfalz an diesem Donnerstag fort. Nachdem sie am Mittwoch u. a. die Landeshauptstadt Mainz, das Pharmalabor BioNTec, den BASF-Sitz in Ludwigshafen und ein Weingut in Deidesheim besucht haben, steht am Donnerstag Sankt Goar auf dem Programm, wo mit Vertretern der Schifffahrt über Nachhaltigkeit und die Auswirkungen des Klimawandels auf ihre Tätigkeit diskutiert wird. In Koblenz ist auch ein Arbeitstreffen auf der Festung Ehrenbreitstein geplant. Themen sind die interregionale Zusammenarbeit im Energiebereich und Projekte zur Unterstützung der Widerstandsfähigkeit der von der Gesundheitskrise stark betroffenen Bevölkerung.