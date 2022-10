Nach dem Fiasko zum Auftakt: Prozess um die Terroranschläge vom 22. März wird am 14. November fortgesetzt

"Dank intensiver Konsultationen und Zusammenarbeit wird die Anklagebank schnell angepasst werden können. Die Verschiebung ist auf 3 Wochen begrenzt (während der Herbstferien werden die Sitzungen ausgesetzt)", heißt es in der auf Twitter veröffentlichten Nachricht des Justizministeriums.

Der Mega-Prozess gegen die Verantwortlichen für die Anschläge in Brüssel und Zaventem sollte am 10. Oktober in dem neuen Gerichtssaal in Haren beginnen. Nachdem die Anwälte der Angeklagten gegen die Glasboxen protestiert hatten, in denen die Angeklagten voneinander und von ihren Anwälten durch Glasscheiben getrennt waren, ordnete der Vorsitzende an, dass die Glasboxen umgebaut werden müssten. Die Glasscheiben sollten bis zum 10. Oktober, dem Tag der Vereidigung der Geschworenen, entfernt werden. Dieser Termin konnte jedoch nicht eingehalten werden.

Nach Ansicht der vorsitzenden Richterin verstieß die Anordnung der Boxen gegen Artikel 6 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten.