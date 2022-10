Offizieller Besuch von König Filip und Königin Mathilde an Rheinland-Pfalz: Der zweite Tag stand im Zeichen des Rheins

Bis zu 70 Prozent aller Güter in Deutschland - das sind 60.000 Tonnen pro Jahr - werden auf dem Rhein transportiert. Dabei handelt es sich häufig um Transporte von Süden nach Norden, die zum Beispiel zum Hafen von Antwerpen gebracht werden müssen, um weiter exportiert zu werden.

Im vergangenen Sommer wurde der Fluss von einer Rekorddürre heimgesucht. Besonders kritisch war die Situation im Gebiet zwischen Mainz und Koblenz. Schiffe konnten dort nur ein Drittel ihrer normalen Ladung befördern, da sie sonst Gefahr liefen, auf Grund zu laufen. Das wiederum führte zu Problemen in der Lieferkette.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung ist an einer nachhaltigen Lösung interessiert, denn sie ist sich bewusst, dass sich das Problem aufgrund des Klimawandels in Zukunft wiederholen könnte. Eine Maßnahme ist die Vertiefung der Fahrrinne um etwa 20 Zentimeter. Aber das ist ein teures Unterfangen, so dass auch die Bundesregierung dafür in Betracht gezogen wird. Eine andere Option wäre der Einsatz eines flacheren Schiffstyps.