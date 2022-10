Präsidium des flämischen Parlaments wird sich mit kontroversem Kommentar seiner Vorsitzenden befassen

Der Vorfall ereignete sich, nachdem die linksextreme Abgeordnete Lise Vandecasteele (PVDA) auf die Krise in der Kleinkindbetreuung und ihre Auswirkungen insbesondere auf Frauen hingewiesen hatte. Daraufhin schaltete sich die Parlamentsvorsitzende ein: "Frau Vandecasteele, ich weiß nicht, ob Ihnen bewusst ist, dass es meistens zwei Elternteile gibt und dass es auch so etwas wie einen Vater gibt? Meine Kinder sind bei ihrem Papa", sagte Homans und löste damit Gelächter und Applaus von den Bänken im Parlament aus.

"Viele Leute sind schockiert über die Art und Weise, wie die Vorsitzende eingegriffen hat. Sie fanden diese unhöflich und grob", schrieben der Fraktionsvorsitzende Jos D'Haese und die Abgeordnete Vandecasteele in einem Brief an den erweiterten Parlamentsvorstand. Für die PVDA war diese Intervention nicht nur unangemessen, sondern auch ein Verstoß gegen die Geschäftsordnung: Wenn die Parlamentsvorsitzende an der Debatte teilnehmen will, muss sie ihren Sitz verlassen und einen einfachen Abgeordnetensitz einnehmen.

Die Kritik an Liesbeth Homans ist auch in den sozialen Netzwerken heftig. Man wirft ihr nicht nur vor, die Neutralität verunglimpft zu haben, sondern vor allem ihre "Überheblichkeit".

Der Vorfall werde im erweiterten Vorstand diskutiert, räumte Homans am Mittwoch ein. Die PVDA fordert von ihr auch eine Entschuldigung "für alle Bürger, Eltern und Betreuer, die über ihre Äußerungen empört waren."