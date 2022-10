Tödlicher Zusammenstoß zwischen zwei Speed-Pedelec-Fahrern an einem Kreisverkehr in Genk

Ein 46-jähriger Speed-Pedelec-Fahrer aus Bilzen (Provinz Limburg) ist am Donnerstagmorgen in Genk bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Speed-Pedelec-Fahrer ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich auf einem Kreisverkehr. Die Rettungsdienste waren am Unfallort. Für eines der beiden Opfer kam jede Hilfe zu spät.