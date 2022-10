Aus der Traum: Die Red Flames verpassen in Portugal die WM-Qualifikation

Diana Silva hatte Portugal in der 29. Minute nach gutem Zuspiel verdient in Führung gebracht. Red Flames-Mannschaftsführerin Tessa Wullaert verwandelte dann in der 40. Minute einen Strafstoß, nachdem ein Schuss von Janice Cayman von einer Gegenspielerin mit dem Arm abgeblockt wurde. Das Tor zum Ausgleich war für Wullaert der 70. Treffer für die Red Flames.

Wullaert traf in der 73. Minute ein weiteres Mal, doch der Treffer wurde vom Videoschiedsrichter wegen leichter Abseitsposition nicht gegeben. Danach folgte in der Schlussphase das Drama. Die quasi gerade eingewechselte Amber Tysiak beging am Rande des 16 Meterraums ein Foul und bekam Rot.

Allerdings ging der danach direkt verwandelte Freistoß nicht sofort ins belgische Tor. Doch nach der darauffolgenden Ecke springt Fatima Pinto höher als ihre Gegenspielerinnen aus Belgien und traf zum 2:1. Hier sah die belgische Verteidigung nicht gut aus.

Dadurch spielt Portugal in der zweiten Runde der Play Offs am kommenden Dienstag gegen Island und Belgien ist buchstäblich in der letzten Minute ausgeschieden. Die Weltmeisterschaft 2023 findet in Australien und Neuseeland statt, allerdings ohne die Red Flames. Dies ist nach der guten Europameisterschaft in England im vergangenen Sommer besonders bedauernswert.

Mannschaftsführerin Tessa Wullaert (Foto unten) sagte nach dem Spiel, dass die Red Flames sehr enttäuscht sind und dass jetzt vor der nächsten EM viel gearbeitet werden müsse: „Die Zeit dazwischen müssen wir jetzt nur nutzen, um weiter zu arbeiten und um uns selbst weiter zu verbessern.“