"Belgien ist ein bisschen das Zentrum der kritischen Infrastruktur in Europa"

Neben dem umfassenden Gasleitungssystem ist aber auch ein weiteres wichtiges System in Belgien gefestigt, nämlich das des internationalen Zahlungs- und Finanzsystems Swift. Sicherheitsfachmann Lasoen rät Belgien dazu, mehr Stresstests durchzuführen, um auf mögliche Sabotageversuche oder -pläne besser vorbereitet zu sein.

In ihrem Aufruf, die kritische Infrastruktur in Europa besser zu schützen, sprach EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen in erster Linie über die Energie- und die digitale Infrastruktur. Und davon hat Belgien so einiges: Internetleitungen, Starkstromleitungen und Gasleitungen.

"Zentrum der kritischen Infrastruktur"

„Belgien verfügt über sehr viel kritische Infrastruktur. Es ist ein bisschen das Zentrum der kritischen Infrastruktur in Europa, so Kenneth Lasoen, Dozent für Nachrichten- und Sicherheitsstudien an der Antwerpener Uni: „Ich denke dabei an die Datenkommunikation. Wir haben den Server von Swift hier, der alle finanziellen Transaktionen auf der Welt regelt“. Doch auch bei den Gasleitungen und -knotenpunkten spielt Belgien eine wichtige Rolle in der EU.

Zu viele Schaltstellen?

Die kritische Infrastruktur - sowohl unter- als auch überirdisch - wird in unserem Land in erster Linie von den Betreibern selbst gesichert und dies in Absprache mit den belgischen Ministerien für Inneres und Verteidigung.

Es könne sich zum Nachteil auswirken, dass dabei verschiedene Instanzen zum Tragen kommen, so Lasoen: „Denken Sie an die Windparks in der Nordsee: Da kommt die Küstenwache nachschauen, die vom Verteidigungsministerium organisiert wird, aber auch von der Bundespolizei, von den flämischen Landesbehörden, von der Provinz Westflandern und von den Hafenbetrieben. Das ist oft ein belgisches Zuständigkeitsknäuel, was das Ganze nicht einfach macht.“

Sabotage ist kein leichtes Unterfangen

Aber, eine Sabotage ist nicht so leicht zu organisieren, denn diese kritische Infrastruktur ist im Allgemeinen nicht wirklich leicht zu erreichen. Es müsste dann zu extremen Kommandoaktionen kommen, z.B. durch Elitekommandos wie in einem James Bond-Szenario, so Lasoen: „Die echte Bedrohung könnte sein, dass jemand aus dem inneren Kreis bei einem Sabotageakt mitmacht, ein insider therat. Jemand, der Vertrauen genießt und der Zugang und über die notwendige Kenntnis verfügt.“

Mehr Stresstests

Ursula von der Leyen deutete bereits an, dass sie die Tatsache, dass Belgien in diesem Bereich Stresstests durchführt, bei denen Sabotageakte simuliert werden, begrüße. Sicherheits-Dozent Kenneth Lasoen ergänzt dazu: „Man kann messen, wie lange man weitermachen kann, z.B. wenn unsere Windparks ausfallen oder wie lange es dauert, bis wieder alles online erscheinen kann. Das wird jetzt schon getan, doch in diesen Zeiten wäre es vielleicht verständig, das etwas öfter zu tun, um uns bewusst zu machen, wie sensibel diese Systeme sind.“

Lasoen ist übrigens der Ansicht, dass Von der Leyen recht damit habe, zusätzliche Stresstests durchzuführen, weil wir vielleicht doch nicht gut vorbereitet sind, doch „sie kommt eigentlich reichlich spät mit ihrem Aufruf.“