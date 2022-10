Die Gasvorräte in Belgien sind zu 100 % gefüllt, doch diese decken lediglich 4 % des Gesamtverbrauchs

Im Juni hatten die 27 Mitgliedsländer der Europäischen Union eine Vereinbarung ratifiziert, mit der die Gasspeicherung für den Winter vor dem 1. November dieses Jahres auf mindestens 80 % der Kapazität der bestehenden unterirdischen Speicheranlagen in jedem Mitgliedstaat und in den folgenden Jahren auf 90 % erhöht werden soll. Insgesamt will die EU, dass ihre Bestände bis zu diesem Winter zu mindestens 85 % gefüllt sind.

Noch im Frühjahr erwirkte Bundesenergieministerin Tinne Van der Straeten von den flämischen Grünen (Groen) eine Gesetzesänderung, um das Auffüllen von Gasvorräten zu beschleunigen. Die belgischen Reserven sind jedoch begrenzt und decken nur 4% des Jahresverbrauchs ab.

Belgien bezieht sein Gas aus anderen Ländern, wie hauptsächlich aus Norwegen Flüssigerdgas kommt per Schiff über das LNG-Terminal im Hafen von Zeebrügge an und wird aus Ländern, wie Katar, importiert. Da Belgien in Sachen Gasversorgung in erster Linie ein europäisches Transitland ist, wird unser Land auch über diesen Weg versorgt, denn das Gas, das in Belgien verwendet wird, wird aus den das Land durchfließenden Leitungen abgezweigt.