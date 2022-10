Hohe Energiekosten: Keine Tomaten aus Flandern in diesem Winter?

Der Anbau von Gemüse in Gewächs- und Treibhäusern ist ein sehr energieintensives Unterfangen und dabei wird Gas und Strom in ansehnlichen Mengen verbraucht. Aus diesem Grunde erwägt bis zu einem Viertel der Agrarunternehmen, z.B. auf den Anbau von Tomaten zu verzichten, ihre Produktion drastisch herunterzufahren oder vorrübergehend einzustellen und die Treibhäuser nicht zu nutzen.

Energiegewinnung

Hinzu kommt noch, so der flämische Bauernbund, dass sich ein Aussetzen des Tomatenanbaus auch regional negativ auf die Stromerzeugung auswirken kann. Zahlreiche Treibhäuser werden mit der sogenannten Kraft-Wärme-Kopplung bzw. Wärme-Kraft-Kopplung betrieben.

Dies ist die gleichzeitige Gewinnung von mechanischer Energie und nutzbarer Wärme, die in einem gemeinsamen thermodynamischen Prozess entstehen. Die mechanische Energie wird in der Regel unmittelbar in elektrischen Strom umgewandelt und dieser Strom wird in Flandern ins Netz eingespeist, bzw. damit werden Haushalte direkt mit Strom versorgt. Alleine in Flandern sorgt speziell dieser Sektor für Strom für rund 630.000 Haushalte. Ein Drittel dieser Energie könnte wegfallen.

Viele Jobs sind bedroht

Hinzu kommt noch die Tatsache, dass in diesem Sektor, spezifisch im Gemüseanbau in Treibhäusern, rund 4.200 Beschäftigte arbeiten, zumeist mit festen Arbeitsverträgen. Laut Vilt, dem flämischen Zentrum für Landwirtschaft und Gartenbau, droht 30 % der Mitarbeiter Kurzarbeit und 10 bis 15 % sogar eine Entlassung.

Inzwischen denkt der Sektor daran, die Beheizung von Treib- und Gewächshäusern auf Öl umzurüsten, um vom Gas wegzukommen. Wenn gegen Jahresende die Gaslieferverträge für den Sektor auslaufen und unter den gegebenen Umständen neu abgeschlossen werden solle, ziehen viele Landwirte und Agrarunternehmen vielleicht den Stecker raus.