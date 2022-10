Nationalbank: Auf Belgien kommt eine "milde" Rezession zu

Die Unternehmen, die an der Befragung der BNB und der Arbeitgeberverbände teilgenommen haben, gehen davon aus, dass die Kostenanstiege und der Druck der Inflation kurzfristig anhalten werden. Die steigenden Kosten wollen die meisten Unternehmen aber nicht in Gänze an ihre Kunden weitergeben.

„Es sind vor allem die kleineren Unternehmen, die die steigenden Kosten in viel geringerem Maße an ihre Kunden oder Auftraggeber weiterreichen können“, so Gert Langenus, Makro-Ökonom bei der Nationalbank: „Der Impakt der Unkostenkrise unterscheidet sich denn auch je nach Industriebranche“. Am schwersten betroffen sind die Landwirtschaft, die Gastronomie, der Einzelhandel (insbesondere im Lebensmittelbereich) und die verarbeitende Industrie.