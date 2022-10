Wie haben die belgischen Mannschaften in den europäischen Wettbewerben abgeschnitten?

Champions League

Club Brügge machte am Dienstagabend einen riesigen Schritt in Richtung Achtelfinale in der Champions League. Der Club besiegte vor eigenem Publikum Atlético Madrid mit 2:0. Die Torschützen waren Kamal Sowah in der 36. und Ferrán Jutglà in der 62. Minute. In der gleichen Gruppe B gewann der FC Porto mit ebenfalls 2:0 gegen Bayer 04 Leverkusen. Damit führt Brügge die Tabelle nach 3 Spieltagen mit 9 Punkten an, gefolgt von Porto, Leverkusen und Atlético Madrid mit jeweils 3 Zählern.

Europa League

In der Europa League hat Union Saint-Gilloise erneut für eine Überraschung gesorgt. Der Brüsseler Traditionsverein gewann auswärts bei Sporting Braga in Portugal mit 1:2. Braga ging in der 50. Spielminute mit einem Treffer von Abel Ruiz in Führung, doch Union gewann die Partie mit zwei späten Treffern von Gustaf Nilsson in der 87. und in der Nachspielzeit (90+4). Vorher wurden den Brüsselern noch 2 Treffer aberkannt.

Auch Union hat nach 3 Spieltagen die volle Ausbeute holen können und führt die Gruppe D mit 9 Punkten vor Braga (6 Punkte), Union Berlin (3) und Malmö FF (0) an. Union Berlin gewann in Malmö mit 0:1, doch die Partie musste unterbrochen werden, als sogenannte Berlin-Fans Kracher und Feuerwerkskörper auf die Fans der Gastgeber feuerten.

