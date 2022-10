Der Kernreaktor Doel 2 ist wieder ans Netz gegangen

Laut Engie bestand zu keiner Zeit ein Sicherheitsrisiko, da alle Sicherheitssysteme einwandfrei funktionierten. Bei dem Vorgang handelte es sich um ein Problem durch einen Kurzschluss bei einem der Steuerstäbe zur Kontrolle des Reaktors. Dieser hatte zu einer automatischen Abschaltung des Reaktors geführt.

Nach gründlicher Analyse und nach der Wiederherstellung des gestörten Steuerstabes konnte der Reaktor in der Nacht zum Samstag wieder hochgefahren und ans Netz genommen werden.

Doel 2 ist einer der kleineren Reaktoren in Belgien. Er hat in etwa die Hälfte der Leistung der größeren Meiler Doel 4 und Tihange 1, 2 und 3.

Ebenfalls in der vergangenen Woche war der Meiler Tihange 3 im gleichnamigen AKW in Huy bei Lüttich ausgefallen. Dieser ist immer noch nicht wieder am Netz. Im September wurde zudem der Meiler Doel 3 definitiv abgeschaltet und vom Netz genommen, wie der gesetzlich vereinbarte Atomausstieg in Belgien so vorgesehen hat.