Der Prozess zu den Brüsseler Terroranschlägen beginnt definitiv am 5. Dezember

Einige Tage vorher, am 30. November, wird die Jury des Schwurgerichts zusammengestellt. Ursprünglich hätte das Verfahren mit der Zusammenstellung der Jury am 10. Oktober im neuen „Justitia“-Gebäude im ehemaligen NATO-Hauptquartier in Haren bei Brüssel beginnen sollen.

Doch die Verteidigung der angeklagten Terrorverdächtigen hatte bei der vorbereitenden Sitzung am 12. September gegen die gläsernen Einzelboxen Protest eingelegt, in denen die Angeklagten dem Prozess hätten folgen sollen. Diese Boxen würden die Rechte der Angeklagten verletzen hieß es dazu und am 16. September wurde dem Einspruch durch die Vorsitzende des Gerichtshofes stattgegeben.

Das bedeutet, dass diese Boxen abgebaut und durch eine große Box ersetzt werden müssen, in der, wie z.B. beim Prozess zu den Terroranschlägen von 13. November auf Paris, alle Angeklagten gemeinsam Platz nehmen sollen. Dies könne nicht bis zum 10. Oktober gewährleistet werden, teilte daraufhin das belgische Justizministerium mit, der Tag, an dem normalerweise die Jury hätte zusammengestellt werden sollen. Hier wurde der 15. November als Datum angegeben, wie der Hof den Anwälten der Angeklagten in der Email mitteilte.

Da zwischen dem Tag, an dem die rund 800 Kandidaten für das Schwurgericht ihre Aufforderung zugestellt bekommen und der Auslosung der Jury müssen laut belgischem Gesetz 15 Tage liegen und deshalb hat die Vorsitzende beschlossen, dass der Prozess am 30. November mit der Zusammenstellung der Jury beginnt und definitiv 5. Dezember starten wird.