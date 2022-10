Die "Woche für Deutsch" findet zum ersten Mal belgienweit statt

Der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland beim Königreich Belgien, Martin Kotthaus, sagt dazu: „Deutsch ist die dritte Landessprache Belgiens. Mit der ersten belgienweiten Woche für Deutsch wollen wir die Angst vor der angeblich schweren Sprache Deutsch nehmen, indem wir die Begegnung mit ihr leichtmachen. Mit den Aktivitäten wollen wir alle gemeinsam Lust auf mehr und noch viel mehr Deutsch machen. Es gibt in Belgien viele Möglichkeiten Deutsch zu lernen und noch viel mehr die Sprache anzuwenden - im schulischen, universitären und beruflichen Kontext.“

Deutsch lernen lohnt sich!

Deutsch lernen in Belgien ist wichtig! Das möchte die Woche für Deutsch vor allem aufzeigen. Denn Deutsch ist neben Französisch und Niederländisch die dritte Landessprache Belgiens. Deutschkenntnisse bieten unzählige Vorteile, z.B. auf dem belgischen Arbeitsmarkt, im grenzüberschreitenden Handel oder auch beim Reisen.

Deutsch lernen macht Sinn! In Belgiens Nachbarländern Luxemburg und Deutschland wird Deutsch gesprochen, ebenso in der Schweiz, Liechtenstein und Österreich. Ca. 130 Millionen Menschen sprechen Deutsch als Muttersprache oder Zweitsprache. In der Europäischen Union ist Deutsch sogar die meistgesprochene Sprache vor Englisch. Zusammen mit Französisch nimmt Deutsch nach Englisch Rang zwei der am häufigsten gelernten Fremdsprachen auf der Welt ein.

Deutsch lernen erweitert den eigenen Horizont! Deutsch für Karriere und Kultur ist gut und nützlich, aber es gibt noch viel mehr gute Gründe für die Beschäftigung mit der deutschen Sprache und Kultur. Sprachen verbinden Menschen und fördern das Verständnis füreinander, schaffen Raum für neue Begegnungen, setzen kreative Kräfte frei, erweitern den eigenen Bewegungsradius u.v.m. So verwundert es nicht, dass die Regierung der Wallonischen Region auf Anregung des Verbandes zur Förderung des Deutschen in der Wallonie (APAW) seit 2018 jeweils den dritten Mittwoch im Oktober zum Tag der deutschen Sprache in der Wallonie erklärt hat.

Eine ganze Woche lang Deutsch!

Um jungen Menschen die deutsche Sprache näherzubringen und sie zum Deutschlernen zu ermutigen, bietet ein buntes Kaleidoskop an Aktivitäten, Events und Programmen im Rahmen unserer Woche für Deutsch Schülerinnen und Schülern in ganz Belgien die Möglichkeit, die deutsche Sprache in ihrer Vielfalt für sich zu entdecken. Die Woche für Deutsch ist eine Mitmach-Woche und lebt vor allem von der Kreativität, Neugier und dem Interesse junger Menschen. Lehrerinnen und Lehrer möchten wir dabei unterstützen, gemeinsam mit ihren Klassen Projekttage entsprechend ihren Interessen und Bedürfnissen zu gestalten.

Dabei ist unerheblich, ob die Schülerinnen und Schüler schon mit der deutschen Sprache in Berührung gekommen sind, ob sie gerade angefangen haben, Deutsch zu lernen, oder schon Profis oder gar Muttersprachler sind – alle sind bei der Woche für Deutsch willkommen und werden aktiv einbezogen. Sie wird vor allem geprägt von der Eigeninitiative der Schülerinnen und Schüler sowie aktiver Zusammenarbeit mit den Lehrkräften. Eine Vielzahl von Begleitangeboten für alle, die in Belgien mit Deutsch zu tun haben, bietet Lehrenden und Lernenden Raum für Begegnung, Fortbildung, Fachdiskurs und zum Netzwerken.

"Meet the Germans": Entdecken, Mitmachen, Spaß haben

Den Auftakt bildet ein multimedialer und interaktiver Abend unter dem Motto „Meet the Germans“ am Montag, 17. Oktober 2022 um 18.30 Uhr in der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland beim Königreich Belgien in Zusammenarbeit mit der Deutschen Welle. Hier erfahren alle, die sich für Deutsch, Deutschland und die Deutschen interessieren, wie die Deutschen ticken, was sie mögen, worüber sie lachen und was sie antreibt.

In ganz Belgien gibt es dann eine Woche lang für Groß und Klein Filmvorführungen, Poetry Slams, Vorträge, Austauschforen, Sprachateliers u.v.m. Deutsch lernen kann sogar von Zauberhand geschehen. Dies stellt der Zauberkünstler Tobias Campoverde am 17. Oktober 2022 von 11.00 bis 12.00 Uhr mit seiner Online-Sprachmagie-Show unter Beweis.

Darüber hinaus wird durch die Social-Media-Kampagne „Alors on Deutsch“ erneut mit spielerischen Motiven auf die nicht immer sofort erkannten Reize der Sprache hingewiesen. Die Kampagne spielt mit dem Klischee, dass Deutsch schwer zu lernen sei, zeigt jedoch den Spaß, den das Erlernen der Sprache mit sich bringt.

Kulminationspunkt und krönender Abschluss der Woche für Deutsch ist der Deutschlehrer*innentag des Goethe-Instituts und des Belgischen Germanisten- und Deutschlehrerverbandes (BGDV) am Samstag, dem 22. Oktober 2022 von 09.00 bis 17.00 Uhr im Goethe-Institut Brüssel. In diesem Jahr steht er ganz im Zeichen von Austausch- und Interaktionsprozessen in der Sprachvermittlung mit oder ohne digitale Medien. Darüber hinaus bietet er Workshops, Barcamps, Verlags- und Informationsstände und ist eine tolle Gelegenheit, um mit Kolleg*innen aus dem ganzen Land ins Gespräch zu kommen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Projektwebseite der Woche für Deutsch 2022: www.wochefuerdeutsch.be

Die erste belgienweite Woche für Deutsch 2022 ist eine gemeinsame Initiative der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland beim Königreich Belgien, des Goethe-Instituts Belgien, des Belgischen Germanisten- und Deutschlehrerverbandes (BGDV), des Verbandes zur Förderung des Deutschen in der Wallonie (APAW), der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und weiterer Partnerorganisationen wie z.B. der Deutschen Welle (DW), der DACHL-Länder mit einer Vertretung in Brüssel, des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD), der Zentrale für das Auslandsschulwesen (ZfA), des AGORA-Theaters St-Vith (Das Theater der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens) sowie Réseau Langues de Réseaulux. Beteiligt sind außerdem alle belgischen Universitäten, an denen Deutsch als Fach studiert werden kann.

(Quellen: Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Brüssel und Goethe-Institut Brüssel)