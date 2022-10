Dumm gelaufen oder warum man besser auf Verkehrshindernisse achten sollte

In Löwen (Flämisch-Brabant) ist es am Freitag zu einem recht kuriosen Unfall gekommen, als ein betagtes Ehepaar aus Löwen, dass allerdings schon seit Jahren in der Wallonie lebt, mit seinem SUV in der Diestsestraat auf dem Sokkel des Denkmals „Dorre De Bakker“ hängen geblieben ist.

Das Ehepaar feierte am Freitag ausgerechnet seinen 55. Hochzeitstag, doch unvergesslich wird hier wohl eher dieser Unfall bleiben. Der 85-jährige Fahrer hatte den steinernen Sockel dieses Denkmals übersehen und war darüber gefahren und zwar so schnell, dass alle vier Räder seines SUV den Boden unter den Reifen verlor.

Das betagte Ehepaar wollte diesen Hochzeittag in Löwen feiern, wo es sich vor 60 Jahren kennenlernte und war auf der Suche nach einem Hotel in der Tiensestraat. Die Ehefrau und Beifahrerin hatte den Socken auch nicht bemerkt, denn sie studierte gerade den Stadt- und Verkehrsplan von Löwen, woran sie offenbar bereits gescheitert war…

Das Denkmal „Dorre De Bakker“ war einmal mehr zur Reparatur abmontiert worden, weil sich vor einigen Tagen schon wieder ein Tourist daran zu schaffen gemacht hatte und es umstieß…

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)