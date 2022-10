Trauma nach dem Anschlag im März 2016: 23-Jährige ließ sich Sterbehilfe geben

Im Mai dieses Jahres hat sich die 23 Jahre alte Shanti (Foto) Sterbehilfe geben lassen. Die junge Frau hatte sich am Tag der Terroranschläge auf Brüssel in der Abflughalle des Nationalflughafens aufgehalten, als sich die islamistischen Selbstmordattentäter in die Luft jagten. Seit dem litt Shanti an einem schweren Trauma und beantragte Sterbehilfe, weil ihre mentalen Probleme so groß waren, dass sie das Leben nicht mehr aushalten konnte. Damit haben die Anschläge 6 Jahre danach ein weiteres Opfer gefordert.