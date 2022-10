Umweltschützer und andere Aktivisten blockieren TotalEnergies in Feluy in der Wallonie

Mehrere hundert Aktivisten blockieren seit Samstagmorgen die Anlagen des Ölkonzerns TotalEnergies in Feluy in der wallonischen Provinz Hennegau. Sie besetzten in einer Art Kommandoaktion alle Ein- und Ausgänge der Raffinerie sowie alle Zufahrtswegen, also Straßen und Gleise sowie am Kanal Brüssel-Charleroi. Die Aktivisten protestieren damit gegen die Abhängigkeit von fossilen Energiequellen und gegen die extrem hohen Gewinne, die TotalEnergies gerade erzielt: „Wir klagen eine wirtschaftliche und soziale Katastrophe an“