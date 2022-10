Zahlreiche spannende Ausstellungen im Herbst in Flandern zu sehen

Noch bis zum 26. Februar 2023 zeigt das Museum M in Löwen in Zusammenarbeit mit dem Musée du Louvre in Paris eine einzigartige internationale Top-Ausstellung. M zeigt Skulpturen aus Steinalabaster, einem weichen, marmorähnlichen Material, das vom 14. bis 17. Jahrhundert in Europa auch bei Künstlern und Bildhauern beliebt war. Der buchstäbliche Höhepunkt der Ausstellung ist eine multimedial zu erlebende Vorstellung des 6,5 m hohen Altarbildes der Heiligen Anna von 1610 aus dem Celestinerinnen-Kloster in Heverlee, das sich heute in der Sammlung von M befindet. Dieses Werk ist eines der letzten Höhepunkte der Verwendung von Alabaster in den damaligen Niederen Landen.

Das Museum M hat sich in den letzten Jahren im In- und Ausland einen ausgezeichneten Ruf als Wissenszentrum der mittelalterlichen Bildhauerei erarbeitet. Auch dies führte zu dieser außergewöhnlichen Ausstellung „Alabaster“ gemeinsam mit dem Louvre. Sie zeigt neben Stücken aus der eigenen M-Sammlung internationale Leihgaben und Meisterwerke aus ganz Europa. In der Ausstellung erfahren die Besucher auch mehr über die Verwendung von Alabaster in der Bildhauerei im Allgemeinen und über seine Eigenschaften bei der Erstellung von Grabdenkmälern, Altarbildern und anderen religiösen Werken.

Museum M, Leopold Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven – Info: www.mleuven.be/