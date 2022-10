27 % aller Unternehmen in Belgien sollen in Schwierigkeiten sein – Gastronomie besonders betroffen

Nach Corona werden viele Unternehmen auch in Belgien mit einer neuen Krise konfrontiert: Die hohen Energiepreise. Besonders jene Unternehmen, die bereits von der Coronakrise heimgesucht wurden, sind jetzt erneut am schwersten betroffen.

CraydonCreditsafe analysiert Unternehmensangaben und hat sich auf Kredit- und Risiko-Informationen. Jetzt hat dieses Unternehmen die Jahresabrechnungen von 480.000 belgischen Unternehmen aller Art untersucht und berechnet, wie groß der Impakt der beiden Krisen auf die hiesige Unternehmenswelt ist.

Unternehmen in Schwierigkeiten

In „normalen“ Zeiten befinden sich in unserem Land durchschnittlich 5 % der Firmen in finanziellen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten und weitere 6,5 % haben eher leichte Probleme. Alle weiteren Unternehmen sind mehr oder weniger gesund. Doch nach Corona kämpften etwa 20 % der Unternehmen in Belgien mit finanziellen Problemen, die an ihre Reserven gingen.

In der aktuellen Krise mit steigenden Energiepreisen und Lohnkosten ist diese Zahl auf rund 27 % angestiegen. Nach Berechnungen von CraydonCreditsafe würden, wenn die belgische Wirtschaft diese Krisen meistern kann, fehlen immer noch rund 18 Mia. €, um die notleidenden Unternehmen überleben zu lassen. Während Corona haben zahlreiche Unternehmer private Eigenmittel in ihre Firmen gesteckt. Ob das noch ein zweites Mal gelingt, sei dahingestellt…

Die Gastronomie hat es schwer

Vor allem den Hotel-Restaurant-Café-Sektor hat es deutlich getroffen und dieser hat es derzeit noch stets besonders schwer. Nach Corona befanden sich 15 % der Gastronomen in Schwierigkeiten und heute betrifft dies bis zu 45 % dieser Unternehmen.

CraydonCreditsafe ist der Ansicht, dass die Politik und die Regierungen zwei Dinge tun müsse: Zum einen muss die Unterstützung, die sie bieten, zielgerichtet sein und für Unternehmen eingesetzt werden, die vor den Krisen strukturell gesund waren. Zum anderen muss überlegt werden, wie man mit einem Beitrag, der so klein wie möglich ist, viel Geld in die Unternehmen zurückfließen lassen kann.