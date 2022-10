Am Strand von De Haan ist ein toter Tümmler angeschwemmt worden

Am Strand des Badeortes De Haan an der belgischen Nordseeküste ist in der vergangenen Woche ein toter Tümmler angeschwemmt worden. Tümmler sind eine Delfinart, die seit den 1960er Jahren in der Nordsee eher selten vorkommt. Der Kadaver des Delfins weist einige Verletzungen auf (Foto).