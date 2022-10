Corona in Belgien: Welche Folgen kann eine Herbstwelle mit sich bringen?

Die Infektologin Erika Vlieghe vom Institut für tropische Krankheiten an der Antwerpener Universitätsklinik (UZA) geht in dieser Frage aber in ihrer Ansicht ein Stückchen weiter. Sie geht davon aus, dass es besser wird, dort Masken zu tragen, wo viele Menschen zusammenkommen, besonders auch in vielbevölkerten Innenräumen. Und eine gute Belüftung sei ebenfalls empfehlenswert: „Wie Sardinen in öffentlichen Verkehrsmitteln, wie Bahnen oder Bussen eingepfercht zu sein, sollte man mit FFP2-Masken begegnen. Das ist nicht nur eine Empfehlung für Risikopatienten, sondern eigentlich für alle.“