Die Kräne von Antwerpen: Monumentale technische Geschichte

Inzwischen liegt die Verwaltung der Hafenkran-Sammlung in der Verantwortung des MAS, des Museums am Strom. Heute umfasst diese Sammlung 18 Kräne von insgesamt 15 verschiedenen Herstellern aus dem In- und Ausland. Fast alle diese Kräne stehen zudem unter Denkmalschutz. Und der Schwimmkran „9“ ist als maritimes, sprich als schwimmendes Kulturerbe anerkannt.

Die faszinierenden Silhouetten dieser Kräne gehören zum Bild und damit auch zur Identität der Stadt. In einem Infoblatt zu dieser Sammlung heißt es denn auch: „Sie markieren den Übergang zwischen Wasser und Land, zwischen Stadt und Hafen“.

