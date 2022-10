Die "Nacht der Dunkelheit" in Flandern hatte dieses Jahr einen besonders aktuellen Bezug

In Zeiten des Energiesparens aufgrund der hohen Strom- und Gaspreise wird es in Zukunft mancherorts dunkel, doch was diese Dunkelheit spannend gestaltet, ist die Tatsache, dass man damit unter Umständen viel mehr sieht als sonst, nämlich Erscheinungen, die beim nächtlichen (Kunst)Licht nicht zu sehen sind.

Das ist zum Beispiel der Fall bei Sternwachten, die es ermöglichen in den Himmel zu schauen, um zu entdecken, was dort so los ist. Doch auch von Anhöhen aus lässt sich ohne „Lichtverschmutzung“ viel mehr entdecken, als in Gegenden, in denen es viel Beleuchtung durch z.B. Straßenbeleuchtung, das Anstrahlen von Gebäuden oder durch Werbung gibt.