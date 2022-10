Die TotalEnergies-Blockade in Feluy im Hennegau ist zu Ende

Mehrere hundert Aktivisten hatten am Samstag in einer Art Kommandoaktion alle Zugänge und Zufahrten zu den Anlagen der Raffinerie von TotalEnergies in Feluy bei Seneffe in der wallonischen Provinz Hennegau blockiert (Video oben). Gegen Mittag am Sonntag wurde die Aktion beendet und die Demonstranten zogen ab.