EM-Qualifikation: Eher eine leichte Gruppe für die Roten Teufel

Am Sonntag fand in der Frankfurter Festhalle die Auslosung für die Qualifikationsphase zur EM 2024 in Deutschland statt. 53 Länder wurden dabei in 10 Qualifikationsgruppen aufgeteilt.

Die Roten Teufel treffen in der Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland in der Gruppe F auf Österreich, Schweden, Aserbaidschan und Estland.

Nicht mit dabei ist Russland. Die UEFA hat Russland von der EM aufgrund des Angriffskrieges in der Ukraine ausgeschlossen. Belarus darf mitmachen, allerdings nur auf neutralem Boden und ohne Zuschauer.

Die Europameisterschaft in unserem Nachbarland beginnt am 14. Juni 2024 und läuft bis zum 14. Juli. Die Qualifikationsspiele finden 2023 statt. Die 23 besten Nationalmannschaften treten dann in der Endrunde in den deutschen Stadien an.