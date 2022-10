Im Antwerpener Hafen wird das Europa-Terminal von PSA für Schiffe von 400 Metern Länge angepasst

Das Projekt zur Erweiterung des Europa-Gezeiten-Terminals ist für den Antwerpener Hafen auf mehreren Ebenen ein wichtiges Unterfangen, wie CEO Vermeire weiter andeutet: „Wir freuen und darüber, denn es ist gut für die Wirtschaft, für den Hafen, für unsere Kunden und ich glaube auch für die Umwelt. Wir werden hier effizienter arbeiten können und auch auf eine nachhaltigere Weise, wenn es werden weniger Schadstoffe ausgestoßen.“

Schwierige Arbeiten

Die Arbeiten zum Modernisieren des Europa-Terminals sind eine enorme Herausforderung. Dabei muss Rechnung mit den Gezeiten Flut und Ebbe, mit den Strömungen und mit der Tatsache, dass andere Schiffe an den Baustellen auf der Schelde entlangfahren. Zudem bleibt das Terminal während den Arbeiten operationell.

Deshalb, so PSA-CEO De Wachter, wird in 3 Phasen gearbeitet: „Es wird immer ein Dritten des Terminals außer Dienst stehen. Wir werden die Kaimauer auch anders orientieren. Das wird ein Husarenstück. Doch das ist notwendig, denn wir befinden uns hier an der schmalsten Stelle der Schelde. Während wir hier Schiffe anlegen lassen, müssen andere Schiffe, die zum Deurgangckdock unterwegs sind, vorbeifahren. Deshalb wird die Kaimauer in einer anderen Ecke angelegt.“

Neue Anlagen und eigener Strom

Neben den Arbeiten an der Kaimauer wird das Unternehmen PSA auch neue Kräne und Gebäude am Europa-Terminal errichten: „Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, dann arbeiten wir hier mit der neusten Generation Kränen. Damit bereiten wir das Terminal für die Zukunft vor und wir werden grüner.“ Das bedeutet, dass mehr mit selbst erzeugter Elektrizität gearbeitet werden soll, denn hier werden auch Windräder entstehen.