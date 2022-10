Nationalbank-Gouverneur Wunsch: "Der Lohnindex ist auf Dauer nicht mehr haltbar"

Das Problem der Lohnindexierung sorge dafür, dass die Lasten der Unternehmen auch durch die Energiekrise enorm steigen und diese wiegen immer schwerer. Der Unternehmerverband für Flandern und Brüssel Unizo prognostiziert, dass einige Firmen und Betriebe aus dem mittelständischen Bereich im Januar mit einem Lohnkostenanstieg um bis zu 10 % konfrontiert werden.

Die hohen Energiepreise würden für eine Verarmung der Gesellschaft sorgen, so Pierre Wunsch: „Das Brutto-Inlandsprodukt bei uns sackt um rund 4 %. In unseren Nachbarländen sinken auch die realen Einkommen um 5 bis 6 %. Dort bezahlen die Arbeitnehmer eigentlich einen Großteil des Energieschocks. In Belgien liegen die Löhne etwa 8 % über denen in den Nachbarländern und das sorgt dafür, dass bei uns die vor allem die Unternehmen den Energieschock auffangen müssen.