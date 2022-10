Paris-Tours: Das letzte Rennen für Philippe Gilbert

Am Sonntag hat der belgische Radprofi Philippe Gilbert (Foto) seine Karriere bei Paris-Tours mit einem 27. Platz beendet. Der inzwischen 40 Jahre alte Radsportler fährt schon seit 20 Jahren im internationalen Peloton mit und kann einiges an Erfolgen vorweisen. Er ist schlicht und einfach in diesem Jahrhundert der beste belgische Radprofi gewesen und hat sich seinen Ruhestand im Profiradsport damit redlich verdient.