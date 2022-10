Der belgische EU-Kommissar Didier Reynders im Schutzkeller in Kiew

„Ich sitze zusammen mit rund 100 Menschen der Tiefgarage -3 unseres Hotels. Das ist ein Schutzkeller für das Personal und für die Kunden“, so Reynders per Mobiltelefon gegenüber VRT NWS. Um 6 Uhr am Morgen habe es Luftalarm gegeben und gegen 8 Uhr habe man die ersten Explosionen gehört: „Ich habe 5 Explosionen gezählt.“

Die Evakuierung erfolgte laut EU-Kommissar Reynders sehr ruhig und organisiert: „Zum ersten Mal in 3 Monaten mussten wir echt in einen Schutzraum gehen. Es gab weiteren Luftalarm, doch bisher ohne Explosionen.“ Aktuell sei er abhängig von Informationen aus dem Internet und von den Sicherheitsdiensten, so der belgische EU-Kommissar am Montag aus Kiew.

Reynders befindet sich seit Ausbruch des russischen Angriffskriegs zum 5. Mal in Kiew. Dabei geht es um das Aufspüren und Verfolgen von Kriegsverbrechen. Geplante Recherchen auf dem Terrain seien aber am Montag aus Sicherheitsgründen abgesagt worden.

Botschaftspersonal in Sicherheit

Am Montagmorgen wurde auch mitgeteilt, dass das Personal der belgischen Botschaft in Kiew in Sicherheit sei: „Alle belgischen und ukrainischen Personalmitglieder der Botschaft sind sicher und wohlauf. Unsere Gedanken sind bei den Opfern dieser unsinnigen Angriffe auf zivile Ziele.“ Dies verlautete aus der Botschaft selber.

Dort hieß es auch, dass die Raketenangriffe, die während der Stoßzeit am Montagvormittag im Zentrum von Kiew großen Schaden angerichtet haben und dass Opfer gemeldet wurden. Inzwischen gab Russlands Präsident Wladimir Putin zu verstehen, dass die Raketenangriffe auf Städte in der Ukraine eine Vergeltung für den Anschlag auf die Krim-Brücke am vergangenen Wochenende seien.

Die Botschaft des Königreichs Belgien in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist am 11. Juli nach mehreren Wochen Schließung wiedereröffnet worden.