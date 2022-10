Der flämische Rundfunk VRT muss dem TV-Macher Bart De Pauw keinen Schadensersatz in Millionenhöhe zahlen

Das bedeutet, dass die VRT De Pauw keinen Schadensersatz für moralischen, emotionalen und vor allem wirtschaftlichen Schaden zahlen muss, weil er seitdem kaum noch Aufträge hat. Nach Ansicht des Richters ist es nicht von Belang, dass der flämische Rundfunk zum Zeitpunkt der Entlassung des TV-Machers noch nichts genaues zu den Klagen gegen ihn wusste.

Bewiesener Machtmissbrauch

Die VRT habe seinerzeit richtig gehandelt, schon aus Sorge für die Sicherheit einiger Mitarbeiterinnen. Zudem habe der Sender auch das Recht gehabt, einen Ansehensverlust durch Bart De Pauw zu vermeiden. Und dies ist, heute betrachtet, auch der richtige Schritt gewesen.

Es sei bewiesen, so das Gericht, dass Bart De Pauw seine Macht missbraucht habe und sein grenzüberschreitendes Verhalten im professionellen Kontext begangen zu haben. Mehr noch. Im Urteils steht, dass De Pauw schwere Fehler begangen habe. Ohne dieses Verhalten wäre die Zusammenarbeit zwischen ihm und der VRT weitergeführt worden. Also muss der Sender ihm keine Vergütung in Höhe von 13 Mio. € zahlen, sondern Bart De Pauw ist dazu verurteilt worden, der VRT 1 € zu überweisen.