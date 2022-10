Flämischer Unterrichtsverband zieht gegen die zahlungspflichtige Einbürgerung vor das Verfassungsgericht

"Mehr Chancen"

Flanderns Landesbildungsminister Bart Somers (Open VLD), steht hingegen hinter dem Vorhaben. Der flämische Liberale sieht in der Reform der Einwanderungspolitik mehr Chancen für die Einwanderer in unserer Gesellschaft: „Früher standen tausende Menschen auf den Wartelisten, um einem Einbürgerungskurs zu folgen. Heute sind alle Wartelisten abgearbeitet. Bisher musste man auch einem Kurs für gesellschaftliche Orientierung in seiner eigenen Sprache folgen und danach einem Niederländisch-Unterricht. Erst danach wurden die Neuankömmlinge in den Arbeitsmarkt begleitet. So saß man zwei Jahre lang in der Inaktivität.“ Somers gibt übrigens an, dass man die 180 € Gebühr in zwei Raten zahlen könne.