Flanderns Krebshilfe fordert mehr Abgaben auf Tabakprodukte

Die Verbrauchersteuern in Belgien sollten um mindestens 10 % angehoben werden, so die flämische Krebshilfe. Nur so könne man die Menschen dazu bringen, mit dem Rauchen aufzuhören und nur so könne man junge Leute davon abhalten, überhaupt das Rauchen anzufangen.

In Belgien rauche etwa jeder fünfte Erwachsene, so „Kom op tegen kanker“. Pro Tag würden zudem etwa 40 Landleute an einer Krebserkrankung sterben, die eine Folge von Tabakkonsum sei. Wenn man dafür sorgen wolle, dass diese Zahlen sinken, dann müsse man das Rauchen teurer gestalten.