Für die "Wärmste Woche" - Das Rote Trikot von Remco Evenepoel bringt 12.057 € ein

Die „Wärmste Woche“ steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des Kampfs gegen mangelnden Chancengleichheit und Unterprivilegierung.

Radweltmeister Remco Evenepoel hatte für die erste Aktion sein Rotes Trikot des Gesamtführenden der Vuelta für eine SMS-Aktion zur Verfügung gestellt. Wer dieses Trikot gewinnen wollte, musste eine SMS im Wert von 1 € an die Aktion senden. Dies taten 12.057 Fans und eben diese Summe fließt jetzt in den „Wärmste Woche“-Fonds.

Die ultimative Radioshow, bei der Moderatorenteams des VRT-Rock- und Popsenders Studio Brussel und des VRT-Unterhaltungssenders MNM eine Woche lang, vom 19. bis zum 24. Dezember rund um die Uhr moderieren und senden (wobei man auch gegen Spenden Wunschlieder bestellen kann) findet dieses Jahr im Stadtpark von Hasselt statt, der Hauptstadt der flämischen Provinz Limburg.

Dort wird es auch wieder Live-Konzerte und vieles andere geben. Am Heiligen Abend, also am 24. Dezember wird dann die Spenden-Gesamtsumme bekanntgegeben.