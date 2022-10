Jeder fünfte Obdachlose in Belgien ist jünger als 26 Jahre

Der 10. Oktober ist der Welttag der Obdachlosen und zu diesem Anlass wurde die Zählung der König Baudouin-Stiftung durchgeführt, um auch in unserem Land auf die oftmals prekäre Lage der Menschen ohne festen Wohnsitz aufmerksam zu machen. Resultat der Zählung ist, dass in Belgien 6.286 Personen keinen festen Wohnsitz haben und obdachlos sind. 1.208 dieser Obdachlosen sind junge Menschen im Alter von 18 bis 26 Jahren.

Diese Zahlen beruhen auf Zählungen und Analysen der König Baudouin-Stiftung in den Jahren 2020 und 2021. Die Zählungen erfolgten in den Städten Arlon, Charleroi, Gent, Löwen und Lüttich sowie in der Provinz Limburg, im Südwesten der Provinz Westflandern und in der Gesundheitszone BraVio (Vilvoorde, Zemst, Machelen, Steenokkerzeel und Kampenhout).

Genauere Analyse

Die Universitäten von Gent, Löwen und Neu-Löwen haben die Lage genauer analysiert und u.a. mit Betroffenen gesprochen. Daraus ergab sich, dass sich die Gruppe der jüngeren Obdachlosen in drei Bereichen aufteilen lassen kann: Neuankömmlinge in Belgien (30,4 %), junge Leute, die die Jugendhilfe aufgegeben und verlassen haben (24,2 %) und Jugendliche, die bisher nicht erfasst wurden.

Aus den Gesprächen mit den Jugendlichen ist auch deutlich geworden, dass die, die obdachlos sind, nur die Spitze des Eisbergs sind. Viele andere Betroffene, die kein Zuhause mehr haben, leben übergangsweise bei Freunden oder bei anderen Familienmitgliedern. Besonders beunruhigend sei, so der Brüsseler Jugendarbeiter Rudy Raes, dass sich darunter immer mehr junge Frauen befinden würden: „Was steht dem Wohnen bei anderen gegenüber?“ Und die Frage, warum mehr und mehr junge Menschen auf der Straße landen, ist nur schwer zu beantworten. Die Gründe sind sehr unterschiedlich: Gewalt in der Familie, Abhängigkeiten, in Armut aufwachsen, traumatisierende Flüchtlingserlebnisse, strukturelle Ausgrenzung in Familie, Schule, am Arbeitsplatz…