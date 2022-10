Mehr Sicherheit für Radfahrer in Gent: Die Tramschienen sollen aufgefüllt werden

Straßenbahnschienen und Radfahrer sind nicht unbedingt die besten Freunde. Die Spalten zwischen den Tramschienen und dem Asphalt oder den Pflastersteinen sind nicht selten eine Unfallursache, weil sich die Räder von Drahteseln darin vergangen können, was wiederum zu schweren Stürzen führen kann. Und denn dann noch eine Straßenbahn naht, dann ist es zappenduster. In Gent wird jetzt an einer Lösung gearbeitet.

Untersuchungen in Belgien und auf internationaler Ebene haben bisher noch kein konkretes Mittel gegen diese Art der Unfallgefahr ergeben und auch die flämische Nahverkehrsgesellschaft De Lijn sucht selbst intensiv nach einer Lösung: „Wir suchen den Markt weiter nach innovativen Möglichkeiten ab.“

De Lijn arbeitet dabei auch mit dem flämischen Radfahrerverband zusammen. Gemeinsam hat man eine Füllung mit flexiblem Gummi auf dem Gelände des Tramdepots in Gentbrügge getestet, doch dies war nicht wirklich von Erfolg gekrönt.

Zudem verfolgt De Lijn Experimenten in der Schweiz, wo mit Gummiverfüllungen bei neuangelegten Tramgleisen gearbeitet wird. Auch im Allgemeinen sucht De Lijn nach einem Material, dass dem Problem Abhilfe verschaffen soll: „Vier externe Parteien haben inzwischen Interesse daran gezeigt, Test an öffentlichen Stellen durchzuführen, an denen glatte Oberflächen z.B. an Weichen aufgeraut werden sollen, um danach zu suchen, ob das ein sichererer Weg sein könnte.“