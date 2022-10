Beerschot-Hooligan, der eine Leuchtrakete warf: zu Gefängnis, Stadionverbot und Geldstrafe verurteilt

Am 5. Dezember 2021 hatte im Beerschot-Stadion das brisante Lokalderby zwischen Beerschot und Antwerpen stattgefunden. Während des Spiels ging der Beerschot-Hooligan auf die Antwerpener Anhänger zu und warf eine Leuchtrakete in die Tribüne. Der Mann konnte noch auf dem Spielfeld festgenommen werden und wurde sofort mit einem dreimonatigen Stadionverbot belegt. Außerdem verbrachte er drei Wochen in Untersuchungshaft.

Laut einem Anwalt zufolge hatte der Mann zu viel getrunken und bereut seine Tat als “eine große Dummheit” sehr, so sein Rechtsanwalt.

Heute hat das Strafgericht in Antwerpen über den Sachverhalt entschieden. Der Richter verurteilte den Mann wegen versuchter Brandstiftung und Bedrohung zu zwei Jahren Haft, davon 10 Monate auf Bewährung. Er darf fünf Jahre lang kein Fußballstadion betreten und muss außerdem eine Geldstrafe von 1.200 Euro zahlen. Darüber hinaus muss er dem Fußballverein Beerschot 8.000 Euro Schadenersatz zahlen. Das ist deutlich weniger als die 254.000 Euro, die der Verein als Entschädigung für die beiden Spiele, die er hinter verschlossenen Türen austragen musste, gefordert hatte. Der Verteidigung zufolge war die Handlung des Mannes nicht die einzige, die zur Bestrafung von Beerschot geführt hatte, so dass er nicht allein für den Schaden verantwortlich gemacht werden kann.”

Der Mann war bereits vor fünf Jahren wegen Hooliganismus zu 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden, nachdem er einen Fan des Antwerpener Fußballklubs geschlagen hatte.