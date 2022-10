Corona in Belgien: Herbstwelle nimmt Fahrt auf. Mehr als 1.500 Patienten im Krankenhaus

Erstmals seit Anfang August befinden sich wieder mehr als 1.500 Menschen mit einer Corona-Infektionen in einem belgischen Krankenhaus. Zurzeit werden pro Tag im Schnitt 111 Corona-Patienten in ein Krankenhaus eingeliefert. Das sind 18 Prozent mehr als in der Vorwoche. Auf der Intensivstation ist die Zahl der Patienten weiter relativ gering mit 75 intensivbetreuten Corona-Patienten. Die Zahlen stammen vom belgischen Gesundheitsamt Sciensano.