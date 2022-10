Einigung über Mehrjahreshaushalt und Energiehilfen für Familien, Selbstständige und Unternehmen

Die Gespräche verliefen nicht immer reibungslos und es kriselte noch in der vergangenen Nacht zwischen den Liberalen und den Sozialisten.

Die Liberalen wollte die automatische Indexierung der Beamtenpensionen, die mit den Beamtengehältern steigen, vorübergehend aussetzen. Ein Vorschlag, den die Sozialisten im Norden und Süden des Landes verweigerten. Auch für die Grünen und die flämischen Christdemokraten der CD&V war der Vorschlag offenbar schwierig.

Daraufhin legte Premierminister De Croo am Montagabend einen neuen Haushaltsentwurf vor, in dem der Vorschlag nicht mehr enthalten war. Infolgedessen wurde auch eine Reihe von steuerlichen Maßnahmen, wie die progressive Erhöhung der Wertpapiersteuer, gestrichen. Die Regierung muss also auf rund 400 Millionen Euro neuen Einnahmen für neue Maßnahmen verzichten.

Vor allem die belgische Bahn muss mit weniger auskommen. Mobilitätsminister Gilkinet (Ecolo) forderte 400 Millionen Euro pro Jahr. Im nächsten Jahr werden es 116 Millionen Euro und 2024 84 Millionen Euro sein.